Vonovia Aktie
|16,44EUR
|0,09EUR
|0,52%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 26,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den anstehenden detaillierten Zahlen für das dritte Quartal habe er einige seiner Prognosen für den Immobilienkonzern nach den Eckdaten und dem eingetrübten Jahresausblick etwas konservativer gestaltet, schrieb Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 23:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,45 €
|
Abst. Kursziel*:
48,94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,03%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
02.11.26
|DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.11.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.11.26
|Vonovia SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral (finanzen.at)
|
02.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|08:37
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|08:37
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|08:37
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|16,49
|0,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:57
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:33
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|08:00
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.