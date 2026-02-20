Aroundtown Aktie

3,05EUR 0,09EUR 3,04%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

20.02.2026 13:07:18

Aroundtown SA Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Zuletzt sei der Gewerbeimmobilien-Spezialist Thema zweier Medienberichte mit negativem beziehungsweise positivem Tenor gewesen, schrieb Paul May in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nach deren Analyse bleibe er für die Aktie vorsichtig./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underweight
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2,10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
3,04 € 		Abst. Kursziel*:
-30,88%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
3,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-31,24%
Analyst Name::
Paul May 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aroundtown SA

