Aroundtown Aktie
|3,05EUR
|0,09EUR
|3,04%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Zuletzt sei der Gewerbeimmobilien-Spezialist Thema zweier Medienberichte mit negativem beziehungsweise positivem Tenor gewesen, schrieb Paul May in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nach deren Analyse bleibe er für die Aktie vorsichtig./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Underweight
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2,10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
3,04 €
|
Abst. Kursziel*:
-30,88%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
3,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31,24%
|
Analyst Name::
Paul May
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
12:27
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
19.02.26
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)