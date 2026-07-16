Drägerwerk vz. Aktie
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WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
Drägerwerk Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Drägerwerk nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Die starken vorläufigen Halbjahreszahlen des Medizintechnik-Unternehmens untermauerten die strukturelle Margenverbesserung durch besseren Mix und Kostendisziplin, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dräger liege voll auf Kurs, die operative Stärke sei im aktuellen Kursniveau allerdings bereits gut reflektiert./niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:09 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:14 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Halten
|
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
86,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
87,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
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17:58
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15.07.26
|Schwacher Handel: TecDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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14.07.26
|ROUNDUP 2: Drägerwerk wird optimistischer für 2026 - Aktie gibt dennoch nach (dpa-AFX)
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14.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
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14.07.26
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Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|15:01
|Drägerwerk vz. Halten
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|28.05.26
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|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
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|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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|Drägerwerk vz. Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|28.05.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|15.01.26
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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