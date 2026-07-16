FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Drägerwerk nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Die starken vorläufigen Halbjahreszahlen des Medizintechnik-Unternehmens untermauerten die strukturelle Margenverbesserung durch besseren Mix und Kostendisziplin, schrieb Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dräger liege voll auf Kurs, die operative Stärke sei im aktuellen Kursniveau allerdings bereits gut reflektiert./niw/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:09 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:14 / MESZ



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