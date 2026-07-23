Valeo Aktie
|13,71EUR
|0,39EUR
|2,89%
WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
Valeo SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Valeo nach einer Telefonkonferenz zum ersten Halbjahr von 13 auf 15 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen seien zuversichtlich, den Absatz mit chinesischen Kunden intensivieren zu können, schrieb Stephen Reitman in einer Studie am Donnerstag. Damit stehe der Automobilzulieferer in starkem Kontrast zur europäischen Automobilbranche, die von Untergangsstimmung geprägt sei./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 22:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
13,69 €
|
Abst. Kursziel*:
9,57%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
13,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,41%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-