Daimler Truck Aktie

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Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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23.07.2026 11:27:55

Daimler Truck Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Eine Marge von 8,4 Prozent auf dem nordamerikanischen Markt sei stark, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Rechne man 2.000 Fahrzeuge mit ein, deren Auslieferung in das dritte Quartal verschoben worden sei, so hätte die Marge gar geschätzte 9 Prozent betragen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,12 € 		Abst. Kursziel*:
25,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,06%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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