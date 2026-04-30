NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Wechsel von Unternehmensgründer und -chef Andreas Obereder in den Aufsichtsrat zum Ende des Jahres dürfte keinen Einfluss auf Strategie und Ziele haben, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Mit Pritim Kumar Krishnamoorthy gebe es eine interne Nachfolgelösung und das Ruder übernehme ein erfahrener Mann./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.