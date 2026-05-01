ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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01.05.2026 20:57:48

ATOSS Software Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software von 140 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Längerfristig habe er nun eine vorsichtigere Einschätzung zu den Aktien des Software-Entwicklers, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine zügige Entwicklung KI-basierter Technologie könnte die Eintrittsbarrieren in der Branche senken und den Wettbewerbsdruck erhöhen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79,20 € 		Abst. Kursziel*:
45,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,20%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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