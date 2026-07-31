NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler anlässlich der Senkung der mittelfristigen Ziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Anleger erwarteten weitere Belege dafür, dass der Geschäftsbereich E-Mobilität des Auto- und Industriezulieferers mittelfristig die Gewinnschwelle erreiche, schrieb Jose M Asumendi am Freitag. Dieses Thema soll bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen erörtert werden./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:46 / BST



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