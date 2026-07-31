Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zum Geschäftsjahresausblick 2025/26 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,70 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig verwies in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung vor allem auf die wegen des im dritten Quartal schwachen Diagnostik-Geschäfts gesenkte Jahresumsatzprognose. Sie hob allerdings auch den "sehr starken Auftragsbestand" des Medizintechnikkonzerns hervor. Dieser dürfte für Zuversicht über eine neuerliche Wachstumsbeschleunigung im Bereich Bildgebung sowie über eine breitere Umsatzunterstützung in den kommenden Quartalen sorgen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
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Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
45,70 €
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
37,04 €
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Abst. Kursziel*:
23,38%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
37,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,72%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
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KGV*:
-
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