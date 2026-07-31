Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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31.07.2026 08:38:34

Siemens Healthineers Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zum Geschäftsjahresausblick 2025/26 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,70 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig verwies in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung vor allem auf die wegen des im dritten Quartal schwachen Diagnostik-Geschäfts gesenkte Jahresumsatzprognose. Sie hob allerdings auch den "sehr starken Auftragsbestand" des Medizintechnikkonzerns hervor. Dieser dürfte für Zuversicht über eine neuerliche Wachstumsbeschleunigung im Bereich Bildgebung sowie über eine breitere Umsatzunterstützung in den kommenden Quartalen sorgen./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:02 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45,70 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
37,04 € 		Abst. Kursziel*:
23,38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
37,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,72%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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