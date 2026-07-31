KION GROUP Aktie
|38,70EUR
|-1,47EUR
|-3,66%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 65 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz des gesenkten Ziels bleibe er für den Gabelstaplerhersteller zuversichtlich gestimmt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen gehöre zu den Profiteuren langfristiger Trends wie Automatisierung, Digitalisierung etc. pp./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
38,46 €
|
Abst. Kursziel*:
50,81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
38,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,87%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.07.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 61 Euro (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.07.26
|AKTIEN IM FOKUS: Weiter kein Befreiungsschlag für Kion (dpa-AFX)
|
30.07.26