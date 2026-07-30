NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von

84 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern sei mehr als nur

ein "Fifa Trade", also ein Profiteur der Fußball-Weltmeisterschaft, schrieb Edward Mundy in einer am

Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer Phase extremer Volatilität werde das Bild für eine

Wertsteigerung und die Rückflüsse an die Aktionäre klarer. Er erkennt beim Aktienkurs noch Luft nach

oben./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige

Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,

Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-

afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.