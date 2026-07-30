AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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30.07.2026 20:42:43

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von
84 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern sei mehr als nur
ein "Fifa Trade", also ein Profiteur der Fußball-Weltmeisterschaft, schrieb Edward Mundy in einer am
Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer Phase extremer Volatilität werde das Bild für eine
Wertsteigerung und die Rückflüsse an die Aktionäre klarer. Er erkennt beim Aktienkurs noch Luft nach
oben./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige
Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,
Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,62 € 		Abst. Kursziel*:
16,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,73%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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