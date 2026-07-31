Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 112,00 auf 125,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Mate Nemes in Reaktion auf die am Donnerstag vorgelegten Zweitquartalszahlen bestätigt.

Der Q2-Bericht sei besser ausgefallen, als es der Mix aus Zins- und Provisionsüberschuss zunächst vermuten ließ, schrieb Nemes in der am Donnerstag erstellten Studie. Der Investment Case verschiebe sich in Richtung starkes Bilanzwachstum, verbesserte operative Hebelwirkung und eine robuste Kapitalposition - und entferne sich leicht von den Trends bei der Passivseite und der Nettozinsmarge, die vor der Veröffentlichung eine der zentralen Sorgen gewesen seien.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 9,73 Euro für 2026, sowie 11,33 bzw. 12,71 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,20 Euro für 2026, sowie 4,90 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Freitag zu Mittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,4 Prozent bei 114,70 Euro.

Analysierendes Institut UBS

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spa/mik

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