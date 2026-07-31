Erste Group Bank Aktie
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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank buy
Die Analysten der UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 112,00 auf 125,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Mate Nemes in Reaktion auf die am Donnerstag vorgelegten Zweitquartalszahlen bestätigt.
Der Q2-Bericht sei besser ausgefallen, als es der Mix aus Zins- und Provisionsüberschuss zunächst vermuten ließ, schrieb Nemes in der am Donnerstag erstellten Studie. Der Investment Case verschiebe sich in Richtung starkes Bilanzwachstum, verbesserte operative Hebelwirkung und eine robuste Kapitalposition - und entferne sich leicht von den Trends bei der Passivseite und der Nettozinsmarge, die vor der Veröffentlichung eine der zentralen Sorgen gewesen seien.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 9,73 Euro für 2026, sowie 11,33 bzw. 12,71 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,20 Euro für 2026, sowie 4,90 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Freitag zu Mittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,4 Prozent bei 114,70 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/mik
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0021 2026-07-31/12:27
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG buy
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
125,00 €
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Rating jetzt:
buy
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Kurs*:
114,90 €
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Abst. Kursziel*:
8,79%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
112,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
11,51%
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Analyst Name::
Mate Nemes
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KGV*:
-
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