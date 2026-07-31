Schaeffler Aktie

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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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31.07.2026 12:18:58

Schaeffler Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Senkung der mittelfristigen Ziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Das Ziel für das operative Ergebnis (Ebit) 2028 liege noch um 8 Prozent über ihrer Schätzung, aber nun um 5 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Vanessa Jeffriess in einer Schnelleinschätzung am Freitag. Die vom Auto- und Industriezulieferer überarbeitete Umsatzprognose liege im Rahmen ihrer Erwartung. Der Weg zur Gewinnschwelle im Bereich E-Mobilität sei neben den Wachstumsmöglichkeiten aus "sonstigen" Aktivitäten ein zentraler Bestandteil der Aktienstory./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10,45 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6,90 € 		Abst. Kursziel*:
51,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,60%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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