Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zu den Jahreszielen 2025/26 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54,30 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Geschäftsquartal habe leicht unter den Erwartungen gelegen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr sei gesenkt worden, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns im Rahmen der Prognose gelegen und das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
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Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
54,30 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
37,04 €
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Abst. Kursziel*:
46,60%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
37,05 €
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Abst. Kursziel aktuell:
46,56%
|
Analyst Name::
David Adlington
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KGV*:
-
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