FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF nach vorab veröffentlichten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie von einem "gemischten Zahlenwerk mit ermutigenden Signalen". Positiv hob sie unter anderem den freien Barmittelzufluss hervor. Eine Kombination aus hohen Restrukturierungskosten und Wertminderungen bei Batterie-Materialien habe jedoch zu einem erheblichen operativen Verlust im vierten Quartal geführt und die Erwartungen von Analysten deutlich enttäuscht./ck/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.