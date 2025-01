ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Geoff Haire in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten. Jetzt rückten die Ziele der Ludwigshafener für 2025 in den Fokus. Er rechnet mit einer Steigerung des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 4 Prozent und sieht sich damit 3 Prozent unter dem Konsens./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 04:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 04:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.