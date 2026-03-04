NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen weitgehend seinen Erwartungen, schrieb James Quigley am Mittwoch. Der Konsens für das operative Ergebnis dürfte allerdings um 3 bis 4 Prozent sinken, davon zur Hälfte währungsbedingt./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.