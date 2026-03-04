Bayer Aktie

37,22EUR -0,49EUR -1,29%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 10:11:20

Bayer Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen weitgehend seinen Erwartungen, schrieb James Quigley am Mittwoch. Der Konsens für das operative Ergebnis dürfte allerdings um 3 bis 4 Prozent sinken, davon zur Hälfte währungsbedingt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
54,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,26 € 		Abst. Kursziel*:
46,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,45%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten