Bayer Aktie
|37,22EUR
|-0,49EUR
|-1,29%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
04.03.2026 09:36:30
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Ausblick bedeute leichten Korrekturbedarf am Umsatz- und operativen Ergebniskonsens, schrieb Charles Pitman-King am Mittwoch. Er taxiert ihn auf 2 und 3 Prozent./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37,15 €
|
Abst. Kursziel*:
34,59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,35%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
