NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 36 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2024 dürfte ein Jahr der Erholung für den Industrie-Recycler werden, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Viele externe Gegenwinde sollten nachlassen und das Selbsthilfepotenzial dürfte sich entfalten. Insbesondere die jüngste Ankündigung, dass der kanadische Bergbaukonzern Teck Resources und Korea Zinc sich auf deutlich niedrigere Schmelzlöhne für das Zinkkonzentrat von Teck geeinigt haben, habe eine Trendwende eingeleitet./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 14:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2024 / 19:00 / ET





