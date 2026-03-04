Befesa Aktie
|31,80EUR
|0,98EUR
|3,18%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa von 32 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Industrierecyclers sei 2025 - nicht zuletzt angesichts eines rekordhohen operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) - robust ausgefallen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Hold
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
30,94 €
|
Abst. Kursziel*:
16,35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,14%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
03.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit im Minus (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX steigen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Befesa-Aktie im Minus: Ergebnis entspricht den Prognosen (dpa-AFX)
Analysen zu Befesa
|08:26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|08:26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|31,80
|3,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:13
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11:07
|Sixt Buy
|UBS AG
|11:06
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|11:06
|Symrise Buy
|UBS AG
|11:05
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:05
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|11:04
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11:03
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:52
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|10:15
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|10:04
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:50
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:51
|BASF Neutral
|UBS AG
|07:49
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:48
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:43
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.