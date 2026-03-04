Befesa Aktie

31,80EUR 0,98EUR 3,18%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 08:26:46

Befesa Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa von 32 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Industrierecyclers sei 2025 - nicht zuletzt angesichts eines rekordhohen operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) - robust ausgefallen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Hold
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
30,94 € 		Abst. Kursziel*:
16,35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,14%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Befesa

mehr Nachrichten

Analysen zu Befesa

mehr Analysen
08:26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
02.03.26 Befesa Buy UBS AG
02.03.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Befesa Buy UBS AG
26.02.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Befesa 31,80 3,18% Befesa

Aktuelle Aktienanalysen

11:13 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:10 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
11:09 Fresenius Overweight Barclays Capital
11:07 Sixt Buy UBS AG
11:06 Aroundtown Neutral UBS AG
11:06 Symrise Buy UBS AG
11:05 Grand City Properties Neutral UBS AG
11:05 Schaeffler Sell UBS AG
11:04 Evonik Neutral UBS AG
11:03 Bilfinger Neutral UBS AG
10:52 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
10:15 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:14 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:11 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:11 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
10:04 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:59 adidas Buy Deutsche Bank AG
09:58 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:50 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:49 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:43 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
09:36 Bayer Overweight Barclays Capital
09:34 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
09:26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:23 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:20 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:06 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
08:54 Symrise Equal Weight Barclays Capital
08:47 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
08:43 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
08:34 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
08:34 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
08:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:55 Apple Neutral UBS AG
07:51 BASF Neutral UBS AG
07:49 Beiersdorf Sell UBS AG
07:48 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:46 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
07:43 Santander Overweight Barclays Capital
07:42 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
07:41 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07:34 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 Yara International ASA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:22 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen