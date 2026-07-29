NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Fabian Piasta bescheinigte dem Industrierecycler in einer ersten Reaktion am Mittwoch ein starkes zweites Quartal./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.