Befesa Aktie
|35,60EUR
|1,35EUR
|3,94%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
29.07.2026 12:39:14
Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Fabian Piasta bescheinigte dem Industrierecycler in einer ersten Reaktion am Mittwoch ein starkes zweites Quartal./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,50 €
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Abst. Kursziel*:
21,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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