Befesa Aktie
|33,95EUR
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WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Recycling-Unternehmen habe im zweiten Quartal ein solides Wachstum des operativen Gewinns (Ebitda) verzeichnet, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Volumenwachstum in den USA sei stark gewesen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
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Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,60 €
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Abst. Kursziel*:
19,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,82%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
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KGV*:
-
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