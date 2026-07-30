HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Recycling-Unternehmen habe im zweiten Quartal ein solides Wachstum des operativen Gewinns (Ebitda) verzeichnet, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Volumenwachstum in den USA sei stark gewesen./rob/mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:21 / GMT

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