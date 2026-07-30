Befesa Aktie

33,95EUR -0,55EUR -1,59%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

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30.07.2026 14:04:44

Befesa Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Recycling-Unternehmen habe im zweiten Quartal ein solides Wachstum des operativen Gewinns (Ebitda) verzeichnet, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Volumenwachstum in den USA sei stark gewesen./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,60 € 		Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,82%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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