RATIONAL Aktie
|629,00EUR
|5,00EUR
|0,80%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 831 auf 833 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine robuste Nachfrage in Europa und Kostendisziplin kompensierten den Gegenwind in China, schrieb Ope Otaniyi am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Konvektomaten-Herstellers./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
833,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
628,00 €
|
Abst. Kursziel*:
32,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
629,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,43%
|
Analyst Name::
Ope Otaniyi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: Rational wird bei Umsatzprognose etwas vorsichtiger - Margenziel erhöht (dpa-AFX)
|
05.11.26
|RATIONAL-Aktie klettert: Anhebung der Margenerwartung nach US-Erleichterung (Dow Jones)
|
05.11.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.11.26
|Rational mit solidem Wachstum - Margen- und Umsatzprognose angepasst (dpa-AFX)
|
05.11.26
|EQS-News: Rational setzt Wachstumskurs fort und bestätigt Ergebnisprognose für 2026 (EQS Group)
Analysen zu RATIONAL AG
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|630,50
|1,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:49
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.