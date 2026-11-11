RATIONAL Aktie

629,00EUR 5,00EUR 0,80%
RATIONAL ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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11.11.2026 12:02:50

RATIONAL Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 831 auf 833 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine robuste Nachfrage in Europa und Kostendisziplin kompensierten den Gegenwind in China, schrieb Ope Otaniyi am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht des Konvektomaten-Herstellers./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
833,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
628,00 € 		Abst. Kursziel*:
32,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
629,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,43%
Analyst Name::
Ope Otaniyi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:02 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.11.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
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06.11.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 630,50 1,04% RATIONAL AG

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12:03 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:02 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:02 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:01 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
11:15 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:54 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:48 Henkel vz. Neutral UBS AG
10:48 Vodafone Group Sell UBS AG
10:47 Infineon Neutral UBS AG
10:46 Brenntag Hold Warburg Research
10:45 Medios Buy Warburg Research
10:35 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:34 Jungheinrich Buy Warburg Research
10:33 KSB Buy Warburg Research
10:25 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:14 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:08 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Siemens Energy Buy UBS AG
10:00 Brenntag Neutral UBS AG
09:58 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:21 KWS SAAT Add Baader Bank
09:16 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09:13 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:10 1&1 Buy Deutsche Bank AG
09:10 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
09:08 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:07 K+S Sell Deutsche Bank AG
09:07 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
09:06 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
08:59 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:58 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:55 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
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