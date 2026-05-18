BNP Paribas Aktie

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WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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18.05.2026 07:21:32

BNP Paribas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen für die Franzosen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an. Bei seinem Kursziel berücksichtigt er nun teilweise bereits die Prognosen für 2028./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89,71 € 		Abst. Kursziel*:
20,39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,03%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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