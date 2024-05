NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Underweight" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Analyst Christyan Malek ist für europäische Ölwerte "bullish" und rät bei Kursschwächen zum Kauf. Der freie Barmittelfluss werde von den Ölpreisen unterstützt, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Shell zieht er vor allem BP vor, auch weil bei BP die Beweislast für die Strategie hin zu einem geringeren Schadstoffausstoß (Low Carbon Strategy) zunehmen dürfte./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 18:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.