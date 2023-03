Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Kursziel für die Papiere des heimischen Immobilienkonzerns CA Immo von 34,0 auf 30,0 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde vom Experten Christoph Schultes beibehalten. Zum Vergleich: Die Titel notierten am Freitag kurz nach Mittag an der Wiener Börse mit plus 0,20 Prozent auf 25,55 Euro.

Im Vorfeld der Jahreszahlen des Unternehmens kürzten die Analysten der Erste Group ihr Kursziel aufgrund steigender Diskontierungsfaktoren und einer Senkung der Schätzungen durch die Veräußerung von Vermögenswerten. Die CA Immo wird am 22. März Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen.

Die Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn von 0,73 Euro je Aktie. Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 rechnen sie mit einem Ergebnis je Titel von 2,44 und 1,84 Euro. Die Prognose für die Dividende liegt für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 bei 1,00 Euro pro Anteilsschein.

Analysierendes Institut Erste Group

