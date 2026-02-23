SAFRAN Aktie
|343,40EUR
|-2,80EUR
|-0,81%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten Geschäftszahlen und einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef und dem Finanzchef des Triebwerksbauers bleibe Safran für 2026 sein Favorit im europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor, schrieb Adrien Rabier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er betont dabei die Perspektiven für CFM56-Triebwerke sowie die Leap-Triebwerke. Zudem dürfte das Rüstungsgeschäft vom starken Kapazitätsausbau profitieren./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
400,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
341,60 €
|
Abst. Kursziel*:
17,10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
343,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,48%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
16.02.26
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.02.26
|SAFRAN-Aktie hebt ab: Mittelfristige Prognose bis 2028 nun optimistischer (finanzen.at)
|
13.02.26
|Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko (Dow Jones)
|
13.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Safran sorgt für gute Stimmung bei Luftfahrt (Dow Jones)
|
13.02.26
|WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Safran gefragt - Ausblick über Erwartung (dpa-AFX)
|
13.02.26
|AKTIEN IN FOKUS: Safran gefragt - Ausblick über Erwartung (dpa-AFX)
|
13.02.26
|ROUNDUP: Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch (dpa-AFX)
|
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Safran gefragt - JPMorgan lobt Ausblick (dpa-AFX)
Analysen zu SAFRAN S.A.
|07:47
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|345,00
|-0,35%
