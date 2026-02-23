NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten Geschäftszahlen und einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef und dem Finanzchef des Triebwerksbauers bleibe Safran für 2026 sein Favorit im europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor, schrieb Adrien Rabier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er betont dabei die Perspektiven für CFM56-Triebwerke sowie die Leap-Triebwerke. Zudem dürfte das Rüstungsgeschäft vom starken Kapazitätsausbau profitieren./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 23:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:00 / UTC



