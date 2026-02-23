SAFRAN Aktie

343,40EUR -2,80EUR -0,81%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

23.02.2026 07:47:53

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten Geschäftszahlen und einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef und dem Finanzchef des Triebwerksbauers bleibe Safran für 2026 sein Favorit im europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor, schrieb Adrien Rabier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er betont dabei die Perspektiven für CFM56-Triebwerke sowie die Leap-Triebwerke. Zudem dürfte das Rüstungsgeschäft vom starken Kapazitätsausbau profitieren./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
341,60 € 		Abst. Kursziel*:
17,10%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
343,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,48%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

Analysen zu SAFRAN S.A.

07:47 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
17.02.26 SAFRAN Kaufen DZ BANK
17.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
