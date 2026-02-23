ArcelorMittal Aktie
|54,66EUR
|-0,46EUR
|-0,83%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 39 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Berichtssaison im europäischen Stahlsektor sei bislang mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Kommentare zum europäischen Protektionismus ließen darauf schließen, dass sich Vorteile davon eher im späteren Jahresverlauf zeigen. Das Kursziel für ArcelorMittal erhöhte er wegen besserer Cashflow-Annahmen und höheren Bewertungen indischer Konkurrenten./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
55,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,63%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
54,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,67%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|07:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|54,90
|-0,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:38
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:12
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:08
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:08
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|07:50
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|07:47
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07:12
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Rio Tinto Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|QIAGEN Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG