Airbus Aktie

189,86EUR 1,86EUR 0,99%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 21:03:09

Airbus SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 215 auf 195 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Prognosen des Flugzeugbauers für die Zahl der Auslieferungen in diesem Jahr habe er seine Schätzungen entsprechend gesenkt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Annahmen für das operative Ergebnis (Ebit) je ausgeliefertes Flugzeug 2026 und 2027 nach unten./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
189,86 € 		Abst. Kursziel*:
2,71%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
189,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,71%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten