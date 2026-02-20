Airbus Aktie
|189,86EUR
|1,86EUR
|0,99%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 215 auf 195 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Prognosen des Flugzeugbauers für die Zahl der Auslieferungen in diesem Jahr habe er seine Schätzungen entsprechend gesenkt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Annahmen für das operative Ergebnis (Ebit) je ausgeliefertes Flugzeug 2026 und 2027 nach unten./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
