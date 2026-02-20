Renault Aktie

32,28EUR 0,08EUR 0,25%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

20.02.2026 21:57:17

Renault Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 39 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Geschäftszahlen und Prognosen des Autoherstellers habe er die Gewinnerwartungen reduziert, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahme für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr sei um zwölf Prozent gesunken./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
32,23 € 		Abst. Kursziel*:
5,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,33%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

