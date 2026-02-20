Renault Aktie
|32,28EUR
|0,08EUR
|0,25%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 39 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Geschäftszahlen und Prognosen des Autoherstellers habe er die Gewinnerwartungen reduziert, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahme für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr sei um zwölf Prozent gesunken./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,23 €
|
Abst. Kursziel*:
5,49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,33%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
