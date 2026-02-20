Novartis Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Nach den Zahlen zum vierten Quartal halte er die Aktie des Pharmakonzerns weiterhin für fair bewertet, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte in der Lage sein, die Erwartungen durch eine Steigerung der Bruttomarge zu übertreffen. Dies dürfte angesichts erodierender Umsätze durch Nachahmerpräparate aber erst in der zweiten Jahreshälfte sichtbar werden./rob/edh/he
