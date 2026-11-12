CEWE Stiftung Aktie
|110,40EUR
|-6,40EUR
|-5,48%
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Cewe mit einem Kursziel von 161 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durch Transaktions- und SAP-Kosten belastet worden, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Die Jahresziele seien aber bestätigt worden und wie gewohnt entscheide das Schlussquartal über deren Erreichen. "Das Fotofinishing bleibt im eigenen Zielkorridor", so der Experte./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 09:49 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
161,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
110,60 €
|
Abst. Kursziel*:
45,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
110,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,83%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|111,20
|-4,79%
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|IONOS Overweight
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|Talanx Overweight
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
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