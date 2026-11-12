International Consolidated Airlines Aktie
|5,46EUR
|0,02EUR
|0,37%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 645 auf 600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach seiner jüngsten Prognosesenkung für Ryanair schraubte Analyst Jaime Rowbotham auch seine Erwartungen für die Airline-Holding IAG zurück, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb. Er begründet dies mit der für 2027 erwarteten Treibstoffrechnung./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,56 £
|
Abst. Kursziel*:
31,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,41%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
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|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,46
|0,37%
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|NVIDIA Kaufen
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|Volkswagen Halten
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|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
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|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
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|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
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|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
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