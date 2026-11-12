Fraport Aktie
|69,55EUR
|0,90EUR
|1,31%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das Passagieraufkommen sei im Oktober auf Vorjahresniveau gewesen - anders als im September mit einem Anstieg zum Vorjahr, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Stark entwickelt hätten sich die internationalen Aktivitäten außerhalb der Türkei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,75 €
|
Abst. Kursziel*:
9,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
11.11.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Fraport auf 85 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
11.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
10.11.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.26
|Streit um Kosten für Luftsicherheit in Frankfurt-Hahn (dpa-AFX)
|
05.11.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Fraport auf 65 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Fraport-Aktie im Plus: Flughafenbetreiber zeigt sich von Iran-Krieg unbeeindruckt (dpa-AFX)
Analysen zu Fraport AG
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|69,15
|0,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:29
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:38
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12:34
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research