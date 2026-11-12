Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|584,20EUR
|10,00EUR
|1,74%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Münchner können schmuddelig sein, und dies sei einer dieser Tage, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag nach dem endgültigen Quartalsbericht. Die Munich Re hatte im Oktober bereits das Gewinnziel für das Gesamtjahr erhöht. Hossain wies nun darauf hin, dass die normalisierte Schaden-Kosten-Quote zwar seiner Prognose entsprochen, dabei jedoch von einer höheren Abzinsung profitiert habe./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Neutral
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
590,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
579,20 €
|
Abst. Kursziel*:
1,86%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
584,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,99%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
11:43
|RBC Capital Markets beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Sector Perform (finanzen.at)
|
11:10
|pbb-Aktie in Rot: Pfandbriefbank schraubt Erwartungen zurück (dpa-AFX)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|26.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:57
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets