Ottobock Aktie

43,55EUR -3,60EUR -7,64%
Ottobock ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

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12.11.2026 10:19:05

Ottobock Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Prothesenhersteller am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Endverbraucherbereich sei jedoch hinter den Wachstumsambitionen zurückgeblieben. Dies sei unter anderem auf längere Verfahren bei der Genehmigung von Erstattungen zurückzuführen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,15 € 		Abst. Kursziel*:
92,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
90,59%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:19 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Ottobock 43,70 -7,32% Ottobock

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10:52 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
10:52 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:42 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10:42 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
10:41 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:41 voestalpine buy UBS AG
10:40 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
10:40 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
10:38 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:32 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
10:31 RWE Buy Deutsche Bank AG
10:28 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
10:24 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
10:22 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10:19 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
10:03 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
09:53 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:52 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
09:49 Infineon Buy Deutsche Bank AG
09:43 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
09:35 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 Dürr Outperform Bernstein Research
09:15 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:13 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09:13 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
09:12 Siemens Outperform Bernstein Research
08:57 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
08:51 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
08:42 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
08:37 Formycon Outperform RBC Capital Markets
08:30 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
08:29 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
08:24 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:20 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:02 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:59 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
07:54 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Ströer Market-Perform Bernstein Research
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 Einhell Germany vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
06:54 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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