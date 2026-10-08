CEWE Stiftung Aktie
|111,00EUR
|-0,60EUR
|-0,54%
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Cewe nach einem Kapitalmarkttag des Fotodienstleisters auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Das Margenpotenzial aus der Übernahme von Kodak Moments hänge von der deutschen Kartellprüfung ab, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen und das Kursziel blieben bis zur Freigabe der Transaktion erst einmal unverändert./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:44 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
158,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
110,80 €
|
Abst. Kursziel*:
42,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
111,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,34%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
06.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
05.10.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.09.26
|EQS-CMS: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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|Warburg Research
|24.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|111,00
|-0,54%
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|UBS AG
|11:22
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:19
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:17
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:50
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:43
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|10:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|10:34
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:33
|GEA Hold
|Warburg Research
|10:30
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Vincorion Buy
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|arGEN-X Outperform
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|09:58
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|09:40
|Daimler Truck Outperform
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|Bernstein Research
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|AIXTRON Hold
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|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
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|Bernstein Research
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|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
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|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
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|08:09
|GSK Underweight
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|flatexDEGIRO Buy
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|07:52
|Schneider Electric Buy
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|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
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|RENK Buy
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