FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 205 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb John Kim am Mittwoch nach dem Bericht. Bei den Aufträgen hätten die Dänen die Erwartungen getoppt, bei Umsatz und operativem Ergebnis allerdings verfehlt./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET



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