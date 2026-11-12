Vestas Wind Systems A-S Aktie
|26,13EUR
|0,53EUR
|2,07%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 205 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb John Kim am Mittwoch nach dem Bericht. Bei den Aufträgen hätten die Dänen die Erwartungen getoppt, bei Umsatz und operativem Ergebnis allerdings verfehlt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
205,00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
191,05 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
10.11.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|26,13
|2,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:57
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Einhell Germany vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.