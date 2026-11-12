voestalpine Aktie
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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
voestalpine buy
Die Analysten der UBS haben die Anlageempfehlung für die Aktien des Stahlkonzerns voestalpine auf "Buy" belassen. Nach der Zahlenvorlage der Unternehmens wurde das Kursziel vom Team um den Analysten Andrew Jones mit 64,00 Euro bestätigt. An der Wiener Börse notierten die voest-Titel am Donnerstagvormittag bei 38,66 Euro.
Die UBS bewertet die Ergebnisse als negativ für die Aktie. Die Prognosenverfehlung beim EBITDA fällt vergleichsweise moderat aus, und der schwächere Free Cashflow ist primär auf einen Aufbau des Working Capital zurückzuführen. Die Senkung des Ausblicks deutet jedoch - trotz sich erholender Stahlpreise in der EU - auf ein um etwa 6 Prozent niedrigeres EBITDA für das Geschäftsjahr 2026/27 hin.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Experten für 2026/27 weiterhin 3,49 Euro, für 2027/28 rechnen sie mit 5,42 Euro. Die Dividendenschätzung wird für das laufende Geschäftsjahr mit 1,22 Euro je Anteilsschein beziffert, für das Folgejahr liegt die Prognose bei 1,90 Euro je Aktie.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/spa
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
AFA0037 2026-11-12/10:41
|Zusammenfassung: voestalpine AG buy
|
Unternehmen:
voestalpine AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
39,04 €
|
Abst. Kursziel*:
63,93%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
38,94 €
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Abst. Kursziel aktuell:
64,36%
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Analyst Name::
Andrew Jones
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KGV*:
-
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