CEWE Stiftung Aktie

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WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

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10.11.2026 11:08:26

CEWE StiftungCo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Cewe trotz gesenkter Ergebnisprognose von 158 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neue Prognose resultierte aus höheren Transaktionskosten im Zuge der Übernahme von Kodak Moments, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Die Umstellung des Bewertungsmodells auf ausstehende Aktien und der spätere Bewertungsstichtag glichen dies allerdings mehr als aus./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:40 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
161,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
115,20 € 		Abst. Kursziel*:
39,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
115,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,27%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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