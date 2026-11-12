freenet Aktie
|24,30EUR
|0,48EUR
|2,02%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen mit einem Kursziel von 24,50 Euro auf "Neutral" belassen. Polo Tang sprach am Donnerstag von durchwachsenen Zahlen für das dritte Quartal. Die Papiere des Internet- und Mobilfunkkonzerns seien preiswert, die längerfristigen Aussichten seien aber auch fragwürdig./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Neutral
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24,26 €
|
Abst. Kursziel*:
0,99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,82%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
11:23
|ROUNDUP: Freenet steigert Umsatz kräftig - Jahresziele bestätigt - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.11.26
|Freenet wächst kräftig dank Mobilezone und bestätigt Ausblick (Dow Jones)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX steigt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|24,24
|1,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:57
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets