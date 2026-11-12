NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen im dritten Quartal verfehlt, schrieb David Perry am Donnerstag nach Zahlen. Die Jahresziele des Raumfahrtkonzerns hätten aber Bestand./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:15 / GMT



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