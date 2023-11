FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Benjamin Goy attestierte den Frankfurtern am Mittwoch in seiner ersten Reaktion passable Quartalszahlen. Im Fokus stehe die Entwicklung der Zinseinkünfte (NII) mitsamt dem weiter aufgestocktem NII-Ziel./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 07:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.