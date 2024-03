HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 83 Euro angehoben. Nach Jahren einer schwachen Entwicklung der Automobilsparte sei er für diese nun zuversichtlicher, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach 2023 dürften die Margen wieder anziehen dank der Restrukturierung. Eine bessere Effizienz der Forschung und Entwicklung gleiche inflationäre Belastungen und ein weltweit schwächeres Wachstum aus. Mit Blick auf 2024 sei das Chance/Risiko-Verhältnis nun überzeugend./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.