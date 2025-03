NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental nach den vorgelegten Jahreszahlen von 100 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für das laufende Jahr und damit auch das Kursziel. Er bleibe dennoch zuversichtlich, da der Dax-Konzern nach wie vor fest entschlossen sei, die Automobilsparte von der Gummisparte zu trennen. Er warte daher auf den Kapitalmarkttag im Juni, der voraussichtlich weitere Einzelheiten zur Abspaltung der Automobilsparte liefern dürfte./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 14:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 15:29 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.