Covestro Aktie

61,80EUR -0,10EUR -0,16%
Covestro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KY2 / ISIN: DE000A40KY26

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 07:31:21

Covestro Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro von 61 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Übernahme des Chemiekonzerns durch die Abu Dhabi National Oil Company dürften die verbleibenden Aktionäre herausgedrängt werden, schrieb Sebastian Bray am Freitag. Sein Kursziel passte er entsprechend an das von ihm erwartete Angebot an./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien Hold
Unternehmen:
Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
61,90 € 		Abst. Kursziel*:
0,16%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
61,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,32%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktienmehr Nachrichten

Analysen zu Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktienmehr Analysen

07:31 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.25 Covestro Neutral UBS AG
15.09.25 Covestro Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien 61,80 -0,16% Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien

Aktuelle Aktienanalysen

07:58 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:52 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:49 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:39 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:38 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
07:31 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:17 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
07:16 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
11.12.25 Mayr-Melnhof Karton kaufen Baader Bank
11.12.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
11.12.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 E.ON Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
11.12.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.12.25 easyJet Outperform Bernstein Research
11.12.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
11.12.25 Enel Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 National Grid Outperform Bernstein Research
11.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
11.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Diageo Overweight Barclays Capital
11.12.25 AB InBev Overweight Barclays Capital
11.12.25 Richemont Overweight Barclays Capital
11.12.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
11.12.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen