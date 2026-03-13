FedEx Aktie
|308,45EUR
|2,10EUR
|0,69%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 364 auf 369 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Ergebnisschätzungen für 2026 an den jüngst starken Investorentag des Logistikkonzerns an. Mittelfristig nahm er angesichts der Konjunkturunsicherheit aber keine Änderungen vor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 369,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 353,13
|
Abst. Kursziel*:
4,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 353,13
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
|
Analyst Name::
Jordan Alliger
|
KGV*:
-
