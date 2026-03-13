Zalando Aktie
|23,75EUR
|1,43EUR
|6,41%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Dem Online-Moedehändler sei ein guter Start ins Jahr 2026 gelungen, schrieb Yashraj Rajani in am Freitag veröffentlichten Kommentar zum Geschäftsbericht. Auch die Zahlen zum Schlussquartal 2025 böten den Optimisten am Markt Nahrung. Bei der erwarteten Profitabilität in diesem Jahr habe sich das Unternehmen vorsichtig gezeigt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 01:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,33 €
|
Abst. Kursziel*:
56,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,68%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
13:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Zalando auf 37 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:19
|Zalando-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
10:52
|Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Zalando-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)