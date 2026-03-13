RWE Aktie
|55,88EUR
|0,58EUR
|1,05%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Planung des Versorgers sieht Analyst Alberto Gandolfi als Ausgangsbasis, wie er am Freitag schrieb. Einfach gesagt sei das bis 2030 avisierte Gewinnwachstumstempo konservativ. Er selbst liege mit seiner Prognose für den Überschuss je Aktie im Jahr 2031 um 7 Prozent über dem Konzernziel./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 07:53 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,46 €
|
Abst. Kursziel*:
13,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,74%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12.03.26
|RWE verdient weniger - doch der Energieriese setzt auf Wachstumsschub - Aktie steigt (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|DAX aktuell: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|EQS-HV: RWE Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2026 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
12.03.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Market-Perform' - Ziel 55 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|ROUNDUP 2: RWE schlägt 2025 Erwartungen - Höhere Ziele und mehr Dividende (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)