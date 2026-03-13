RWE Aktie

55,88EUR 0,58EUR 1,05%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

13.03.2026 09:08:02

RWE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Planung des Versorgers sieht Analyst Alberto Gandolfi als Ausgangsbasis, wie er am Freitag schrieb. Einfach gesagt sei das bis 2030 avisierte Gewinnwachstumstempo konservativ. Er selbst liege mit seiner Prognose für den Überschuss je Aktie im Jahr 2031 um 7 Prozent über dem Konzernziel./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 07:53 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,46 € 		Abst. Kursziel*:
13,60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,74%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

