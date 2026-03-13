NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Bei FMC gebe es hingegen mit Blick auf die Volumina Sorgen über die längerfristigen Wachstumsaussichten./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT



